Татарстан и Китай договорились о создании совместных предприятий в сфере АПК

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Сегодня в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» был подписан меморандум о сотрудничестве между заместителем Премьер-министра – министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым, директором компании PUE (SHANGHAI) INNOVATION INCUBATOR MANAGEMENT CO., LTD Су Цзинь и президентом Консорциума «КММК» Юрием Федоровым. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Документ направлен на развитие долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия в научно-технической, инновационной, индустриальной и экономической сферах, а также в области трансграничной электронной торговли.

Особое внимание стороны уделили совместному продвижению проектов из Татарстана и России на китайский рынок. Это соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предусматривающего укрепление внешнеэкономических связей и наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана планирует экспортировать в Китай зерновые, корма для животных, мясо, растительные масла и другие продукты. Помимо этого, рассматривается возможность поставок продукции перерабатывающих предприятий – мясных и молочных изделий, бакалеи и напитков.

Для реализации намеченных планов стороны договорились о создании совместных предприятий, зарегистрированных в России. Кроме того, в Китае планируется открыть «Торговый Дом Республики Татарстан», который будет представлять татарстанские и российские продукты питания.