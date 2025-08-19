news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 августа 2025 20:32

Татарстан и Китай договорились о создании совместных предприятий в сфере АПК

Читайте нас в
Телеграм
Татарстан и Китай договорились о создании совместных предприятий в сфере АПК
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Сегодня в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» был подписан меморандум о сотрудничестве между заместителем Премьер-министра – министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым, директором компании PUE (SHANGHAI) INNOVATION INCUBATOR MANAGEMENT CO., LTD Су Цзинь и президентом Консорциума «КММК» Юрием Федоровым. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Документ направлен на развитие долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия в научно-технической, инновационной, индустриальной и экономической сферах, а также в области трансграничной электронной торговли.

Особое внимание стороны уделили совместному продвижению проектов из Татарстана и России на китайский рынок. Это соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предусматривающего укрепление внешнеэкономических связей и наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана планирует экспортировать в Китай зерновые, корма для животных, мясо, растительные масла и другие продукты. Помимо этого, рассматривается возможность поставок продукции перерабатывающих предприятий – мясных и молочных изделий, бакалеи и напитков.

Для реализации намеченных планов стороны договорились о создании совместных предприятий, зарегистрированных в России. Кроме того, в Китае планируется открыть «Торговый Дом Республики Татарстан», который будет представлять татарстанские и российские продукты питания.

#форум РОСТКИ #россия и китай #татарстан и китай #минсельхозпрод рт #марат зяббаров
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025