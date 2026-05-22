Татарстан и Кировская область обменялись опытом подготовки кадров в рамках проекта «Профессионалитета»

В Кирове на площадке Вятского государственного агротехнологического университета прошло совместное заседание Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Комитета Законодательного собрания Кировской области по социальным вопросам, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ. Участие приняли и.о. председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев, депутаты, представители министерств, вузов и ссузов.

Ахметов отметил, что с Кировской областью его связывают особые чувства и тесные многолетние отношения, поскольку он родился и работал в приграничном районе. Он подчеркнул, что совместное заседание проходит в рамках Соглашения о сотрудничестве между парламентами, подписанного в декабре 2006 года, которому в этом году исполняется 20 лет.

«Если раньше нам всегда не хватало ресурсов, то сегодня на первый план выходит дефицит профессиональных специалистов. Человек становится главным капиталом. Последние изменения в законодательстве, а также реализованные проекты и программы направлены именно на решение этой стратегической задачи – обеспечение экономики квалифицированными кадрами», – сказал Ахметов.

Он отметил, что Татарстан – один из регионов-лидеров чемпионатов по профессиональному мастерству в России. В 2025 году сборная республики завоевала 243 медали и 72 медальона за профессионализм. В 2026 году региональный этап чемпионата прошел по 367 компетенциям с участием более 6 тыс. человек. Ахметов уверен, что работу в этом направлении надо усилить, особенно с внедрением искусственного интеллекта и новых технологий.

Береснев подчеркнул значимость совместной работы региональных законодателей по вопросам кадрового обеспечения экономики. Он отметил, что регионы детально изучали опыт Татарстана при разработке закона по поддержке молодежи в сельском хозяйстве.

О реализации проекта «Профессионалитет» в Татарстане рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Проект стартовал в 2022 году, и республика с самого начала включилась в работу. С 2022 года в Татарстане создано 18 образовательных кластеров в сферах машиностроения, сельского хозяйства, туризма, услуг, креативных индустрий, химии и металлургии. В этом году запускаются два кластера: на базе Казанского авиационно-технического колледжа и Казанского педагогического колледжа.

«Главный показатель востребованности – это рост числа студентов: с 250 в 2022–2023 учебном году до почти 10 тысяч в 2025–2026-м», – отметил Хадиуллин.

Согласно сообщению, общий объем вложений в проект с 2022 по 2026 год превысил 2,4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд – из федерального бюджета, более 350 млн — из бюджета республики, почти 460 млн – инвестиции предприятий и около 60 млн – собственные средства колледжей.

Министр образования Кировской области Наталия Бастрикова сообщила, что в регионе 53 учреждения СПО обучают 33 037 студентов, и ежегодно их число растет.

Перед началом заседания парламентарии в сопровождении врио ректора Кировского агротехнологического университета Николая Шаблина осмотрели аудитории, кабинет МТЗ, где представлены тракторы-тренажеры для обучения студентов, и беспилотные системы опрыскивания, cобранные руками учащихся.