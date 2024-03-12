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Татарстан и Казахстан договорились об усилении взаимодействия в сфере науки
Татарстан и Казахстан планируют усилить сотрудничество в сфере науки. Об этом стало известно во время рабочей встречи президента Академии наук РТ Рифката Минниханова и Генконсула Казахстана Ерлана Искакова. Деталями беседы поделился телеграм-канал АН РТ.
Стороны договорились о проведении совместных мероприятий, в том числе научно-исследовательских работ, в которых могут принять участие ученые с обеих сторон. Также присутствовавшие на встрече коснулись вопроса об участии студентов из Казахстана в ближайших событиях в Татарстане.
Встреча состоялась в Академии наук Татарстана. В ней также приняли участие вице-президент АН РТ Айнур Тимерханов, директор Института истории им.Марджани Радик Салихов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов и заместитель директора Института языка, литературы и искусств им.Ибрагимова Олег Хисамов.
Фото: https://t.me/tatarscienceacademy
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