Татарстан и еще шесть регионов России получат более 3 тыс. новых школьных автобусов

Республика Татарстан в числе семи регионов России одной из первых получит новые школьные автобусы. Помимо нее, новый транспорт появится в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии, Омской, Ростовской и Нижегородской областях, рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, для данных регионов будет закуплено более 3 тыс. новых школьных автобусов.

«Хочется назвать те регионы, которые прежде всего получат [школьные] автобусы — это Республика Башкортостан, Омская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртская Республика. В эти регионы по программе будет отправлено более 3 тыс. новых автомобилей», — заявила омбудсмен на заседании штаба общественной поддержки «Единой России».

Она отметила, что новый транспорт должен быть абсолютно безопасен.

До конца года регионы России получат не менее 4,1 тыс. новых школьных автобусов, заявил ранее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Закупка транспорта осуществляется по поручению Президента России Владимира Путина.