Татарстан и еще шесть регионов России получат 4,6 млрд на коммунальную инфраструктуру

Республика Татарстан и еще шесть регионов России получат в общей сложности 4,6 млрд рублей по новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Соответствующие заявки одобрил Фонд развития территорий.

При этом институт развития не уточняет, какую именно сумму и на какие цели выделят Татарстану. Помимо республики, финансовую поддержку получат Краснодарский край, Калужская, Орловская, Рязанская, Свердловская и Тюменская области.

В этих регионах заменят или реконструируют около 352 километров инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, приведут в порядок один объект коммунальной инфраструктуры и построят два. В результате до конца 2024 года качественными ЖКУ должны быть обеспечены более 1,2 млн человек в семи субъектах Федерации.

Всего же начиная с ноября этого года Фонд развития территорий одобрил заявки 21 региона на выделение 14,7 млрд рублей. Средства потратят на модернизацию свыше 1 тыс. километров сетей и 18 объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартовала в 2023 году. Для ее реализации предполагается направить в общей сложности 42 млрд рублей 65 регионам.