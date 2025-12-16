Татарстан и еще пять регионов внедрят сахалинские практики низкоуглеродного развития

На заседании комиссии Государственного совета по направлению «Инвестиции» обсудили распространение практик низкоуглеродного развития в регионах России. Было отмечено, что опыт Сахалинской области в этой сфере планируется тиражировать еще на шесть субъектов страны, среди которых – Республика Татарстан. Об этом сообщает «объясняем.рф».

Председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции», губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что процесс низкоуглеродного развития уже запущен, а следующий год должен стать ключевым этапом, когда климатические практики, отработанные в Сахалинской области, начнут внедряться в масштабах всей страны. Он уточнил, что к этой работе уже присоединились шесть регионов, которым будет оказано всестороннее содействие.

К внедрению практик низкоуглеродного развития приступили Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Республика Татарстан, Ставропольский край, Иркутская и Архангельская области. В этих субъектах планируется сформировать региональные кадастры парниковых газов и разработать собственные климатические программы.

Для достижения углеродной нейтральности будут реализованы мероприятия в ряде отраслей, включая транспорт, энергетику и добывающую промышленность.

Кроме того, участники заседания подвели предварительные итоги климатического эксперимента по достижению углеродной нейтральности в Сахалинской области, который был запущен в соответствии с указом Президента РФ. Эксперимент направлен на обеспечение баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. Отмечено, что поставленные перед регионом цели были досрочно достигнуты в 2025 году.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков пояснил, что регион был выбран для проведения первого в стране климатического эксперимента неслучайно. По его словам, реализация программы стала драйвером устойчивого развития территории: выбросы вредных веществ в атмосферу сократились в три раза, валовой региональный продукт вырос на 51%, а объем инвестиций увеличился на 47%.

Также он отметил, что сегодня Сахалинская область занимает четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности.

В регионе, по его словам, в 40 раз сократилось количество пожаров, ведется перевод транспорта на экологически чистое топливо, осуществляется газификация домовладений и объектов инфраструктуры, а также ликвидация несанкционированных свалок. Благодаря комплексу принятых мер Сахалинская область входит в десятку регионов России по качеству жизни населения.

Помощник Президента РФ и специальный представитель главы государства по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев сообщил, что работа по достижению углеродной нейтральности в регионе началась семь лет назад. Он отметил, что именно тогда Сахалин был выбран площадкой для климатического эксперимента, а накопленный регионом опыт позволит другим субъектам страны активнее включаться в эту работу.

Также он подчеркнул, что в проект уже вовлечены технологически развитые регионы, расположенные в разных климатических зонах – от южных территорий до Арктики, что позволит сформировать полную картину климатических процессов в стране.

Помимо климатической повестки, на заседании комиссии Госсовета рассмотрели вопросы доступности земельных участков для инвесторов. Было подчеркнуто, что приоритетной задачей является снятие административных барьеров и ограничений, с которыми сталкиваются предприниматели.

В ходе обсуждения прозвучал ряд инициатив, включая предложения о переводе земель лесного фонда и сельскохозяйственного назначения в другие категории, сокращении сроков прохождения процедур и установлении более гибких требований для бизнеса. Сообщается, что данные меры уже получили поддержку со стороны предпринимательского сообщества и федеральных органов власти и в ближайшее время будут закреплены в нормативных документах.