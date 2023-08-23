Татарстан и Египет готовы расширить сотрудничество в сфере оборонного производства

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко встретился с государственным министром военной промышленности Египта Мухаммедом Салах ад-Дином. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в области оборонного производства. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственный министр военной промышленности в ходе встречи рассказал об инвестиционных возможностях Египта для компаний из Татарстана», — отмечает пресс-служба египетского ведомства.

Коробченко высоко оценил динамику, наблюдаемую в египетско-российских отношениях в течение последних лет, и выразил надежду, что она распространится и на Татарстан. Вице-премьер РТ подтвердил стремление «расширять сотрудничество с египетскими компаниями, особенно с предприятиями оборонного производства».

Напомним, татарстанская делегация, в которую вошли представители предприятий Татарстана, в том числе КАМАЗа и «Промэнерго», прибыла в Египет 19 августа.