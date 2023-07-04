Татарстан и Чувашия запустили туры выходного дня с проездом на «Валдае»

Татарстан и Чувашия запустили туры выходного дня «Мне бы в Чебы». Из Казани в Чебоксары татарстанцы могут отправиться каждую субботу на скоростном судне «Валдай 45R». Программа включает знакомство с городом во время автобусно-пешеходной экскурсии и посещение этнографического комплекса «Чуваш Керем» с дегустацией напитков и блюд национальной кухни.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Государственный комитет РТ по туризму и Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашской Республики работают по обмену туристическим потенциалом для наращивания турпотока в соседних регионах», – пояснили цель проекта в госкомитете.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Время в пути из Казани в Чебоксары на скоростном судне по Волге занимает около трех часов. Экскурсия начинается с речного порта, где пришвартован пограничный сторожевой корабль «Чебоксары».

В течение нескольких часов туристы увидят основные достопримечательности города, в том числе Монумент Матери, который у многих ассоциируется со статуей Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, и постамент легендарному комдиву Василию Чапаеву, родившемуся в Чувашии. Эти памятники считаются «визитными карточками» Чебоксар.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Татарстанцы также посетят храм XVII века – Введенский собор, стены которого расписаны фресками. А затем —Чебоксарский залив, побывают в Свято-Троицком монастыре, на Красной площади, в мемориальном парке «Победа» – на самой высокой точке Чебоксар.

Будет возможность прогуляться по местному «Арбату» – бульвару купца Ефремова, где установлены стела «Планета Маленького принца» и памятник литературным героям Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову. Здесь же расположен Музей пива.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Во второй день туристы отправятся в этнографический комплекс «Чуваш Керем», чтобы познакомиться с историей и бытом чувашского народа. Изюминка программы – фольклорно-этнографическое интерактивное шоу «Сцены из жизни чувашского народа» с элементами национальных свадебных традиций.

Организатором тура выходного дня «Мне бы в Чебы» выступает Туристско-информационный центр.