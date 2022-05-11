Татарстан и Чувашия провели патриотический марафон «Подвиг в тылу». Одним из его завершающих мероприятий стала приуроченная к 80-летию строительства Волжского оборонительного рубежа межрегиональная научно-практическая конференция «Трудовой подвиг в тылу: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» в КФУ.

«Благодаря нашему сотрудничеству мы провели большую работу. И сегодня этой научно-практической конференцией и красочным мероприятием в филармонии мы завершаем наш совместный патриотический марафон, который проходил в марте, апреле и мае на территории Чувашии и Татарстана», – рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Она уточнила, что участие в строительстве Волжского оборонительного рубежа принимали 180 тыс. жителей Чувашии. «Оборонительный рубеж сооружали не только Татарстан и Чувашия, но и жители Марий Эл, Удмуртии, других соседних регионов. И в этих регионах также проходят мероприятия, которые посвящены труженикам. Например, в Мордовии ежегодно проводится конкурс песен, посвященных строителям оборонительных рубежей. Но наиболее масштабно это событие отметили в Чувашии и Татарстане», – подчеркнула министр.

Каликова также зачитала приветствие главы Чувашской Республики Олега Николаева для участников конференции. По его мнению, героизм строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей является достойным примером военно-патриотического и духовно-нравственного подвига, занимает особое место в летописи Великой Отечественной войны.

«Выражаю благодарность Президенту Татарстана, Правительству РТ за совместное проведение большого межрегионального патриотического марафона, посвященного строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На протяжении месяца в Чувашии и Татарстане проводились выставки, концерты, уроки мужества и другие проекты, ставшие данью памяти героизму тружеников тыла при строительстве Волжского оборонительного рубежа. Важно, чтобы наше подрастающее поколение знало историю, равнялось на самоотверженность и мужество своих предков, могло противостоять вызовам времени и уверенно двигаться вперед», – отметил Николаев в своем приветствии.

Он заметил, что до недавнего времени «возведение оборонительных рубежей находилось в тени истории». «Над окопами, блиндажами, противотанковыми рвами бок о бок трудились чуваши, татары, русские, марийцы, украинцы, литовцы и представители многих других народностей, эвакуированных в Поволжье. Да, немцы не дошли, оборонительные рубежи не стали местом боев, но это показало народную сплоченность перед лицом опасности. И об этом мы должны помнить. Пусть гордость за своих земляков, уважение к их боевым и трудовым подвигам, чувство любви к родине всегда будут жить в сердце каждого из нас», – говорится в тексте приветствия главы Чувашии.

Первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова напомнила, что 16 октября 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о возведении Волжского оборонительного рубежа. По схеме трасса должна была пройти по территории трех автономных республик – Татарской, Марийской и Чувашской.

«Условия работы при строительстве были чрезвычайно тяжелые, норма выработки составляла 1,6 – 1,7 куб. метра грунта на человека. Не хватало модернизированной техники, использовались подручные материалы, в основном лопаты, ломы, топоры. Несмотря на осенние дожди и зимние морозы, самоотверженные труженики тыла завершили строительство оборонительного рубежа протяженностью 331 километр 21 января 1942 года. Основной задачей было не допустить противника на ближние подступы к промышленному центру Казани и зайти в дальний тыл через Волгу», – продолжила она.

Директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов добавил, что возведенным на Волжском рубеже укреплениям не пришлось отражать натиск немцев.

«Разбитый под Москвой враг не прорвался к окопам и блиндажам, что выдолбили старики, женщины, подростки в промерзлой земле. Так вышло, что этот титанический труд сотен тысяч людей остался незавершенным. Каждый пятый прибывший на строительство заболел, обморозился, получил травмы. 28 строителей погибли. Но разве они отдали свои жизни понапрасну, впустую? Для всех нас этот ответ очевиден. И сами строители на замечания бригадира о напрасности этих трудов единогласно заявили, что готовы трудиться от зари до зари, но мечтают о том, чтобы эти окопы не пригодились и немцы не дошли до республик», – сказал он.

Хайрутдинов убежден, что результаты исследований ученых КФУ внесут весомый вклад в изучение истории России и «достойную лепту в сохранение памяти о Великой Отечественной войне».