Татарстан и Чувашия планируют запустить летом перекрестные перевозки по Волге

Этим летом Татарстан и Чувашия планируют запустить перекрестные поездки по Волге. Об этом глава соседней республики Олег Николаев рассказал в ходе прямой линии на радио «Рекорд».

Согласно договоренности, старт намечен 1 июня. Из Чебоксар в рейсы отправятся «Валдаи» (суда на воздушных крыльях), из Казани — «Чайки». На портале органов власти Чувашской республики отмечается, что время в пути составит около четырех часов.

«Они взаимно будут друг друга дополнять и будут создавать больше удобства для людей, которые выберут себе вариант движения по реке из Чебоксар в Казань», — рассказал Николаев.