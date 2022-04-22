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Транспорт
22 апреля 2022  02:10

Татарстан и Чувашия планируют запустить летом перекрестные перевозки по Волге

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Этим летом Татарстан и Чувашия планируют запустить перекрестные поездки по Волге. Об этом глава соседней республики Олег Николаев рассказал в ходе прямой линии на радио «Рекорд». 

Согласно договоренности, старт намечен 1 июня. Из Чебоксар в рейсы отправятся «Валдаи» (суда на воздушных крыльях), из Казани — «Чайки». На портале органов власти Чувашской республики отмечается, что время в пути составит около четырех часов. 

«Они взаимно будут друг друга дополнять и будут создавать больше удобства для людей, которые выберут себе вариант движения по реке из Чебоксар в Казань», — рассказал Николаев.

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