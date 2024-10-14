Татарстан и Чечня организовали первую межрегиональную сделку по нормам шариата

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Состоялась первая межрегиональная сделка по продукту цифровой мударабы в рамках эксперимента по исламскому финансированию. Организатором выступил проект в области исламского банкинга «Ас Салям» из Татарстана, инвестором – чеченский Фонд им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций, а получателем средств – татарстанский финансовый дом «Амаль». Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор ФД «Амаль» Рустам Садреев.

«Это беспрецедентная сделка после начала эксперимента по партнерским финансам, да и в принципе в истории подобных сделок не было. Это как раз-таки тот самый пресловутый межбанк в части исламских финансовых компаний, занимающихся партнерскими финансами. На самом деле это очень важный момент, потому что 40 миллионов по большому счету для финансового рынка – это сумма небольшая, но это прецедент», – сказал Садреев.

По его словам, этот инструмент позволит в дальнейшем привлекать большие суммы финансовым учреждениям.

«Те, у кого избыточная ликвидность, смогут размещать эти средства на дозволенных с точки зрения религии способах. Те, у кого нехватка средств, соответственно, смогут привлекать средства на этой площадке», – пояснил спикер.

Данная сделка, как рассказал Садреев, проведена не в рамках отдельно взятой республики, а в рамках масштаба страны.

«Деньги поступили от одной финансовой компании, которая находится в одной части страны, соответственно, в другую финансовую компанию, которая находится в другой части страны. То есть тут географический момент тоже очень примечательный. Можно сказать, сделка федерального масштаба», – подчеркнул он.