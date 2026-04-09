Татарстан и Белоруссия подписали ряд соглашений по итогам бизнес-форума

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Бизнес-форум «Брестская область – Татарстан» прошел в Казани. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко, заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер, председатель Союза «Торгово-промышленная палата РТ» Шамиль Агеев, а также представители компаний Татарстана и Брестской области. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Открывая форум, Герман Лернер отметил, что Белоруссия входит в десятку ключевых партнеров Татарстана. При этом, по его оценке, потенциал сотрудничества реализован не полностью, и республика готова к диалогу по развитию взаимовыгодных связей.

В рамках бизнес-форума прошли двусторонние переговоры в формате B2B. Участники обсудили возможные направления взаимодействия и установили прямые контакты с компаниями, представляющими интерес.

По итогам встречи подписан ряд документов. Администрация свободной экономической зоны «Брест» и технополис «Химград» заключили соглашение о сотрудничестве. Также подписан договор поставки между «Савушкин продукт» и группой компаний «Три кита».

Кроме того, оформлен меморандум о применении инновационных материалов для дорожной разметки — «Экватор PRO 40» и «Стрела PRO 40», разработанных «Алексеевскдорстрой», которые предприятие «СТиМ Казань» планирует использовать на автодорогах Татарстана.

Данное мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».