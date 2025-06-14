Татарстан и Беларусь совместно разработают спортивный мотоцикл

Татарстанский спортивно-технический клуб «Наиком экстрим» и белорусский «Мотовелозавод» собираются совместно разработать спортивный кроссовый мотоцикл MINSK. Об этом рассказал директор спортивно-технического клуба «Наиком экстрим» и президент Федерации мотоспорта РТ Наиль Хуббатуллин, передает ТАСС.

«Мы выступаем заказчиками и, будем так говорить, испытателями», – отметил спортивный функционер.

Хуббатуллин пояснил, что опытный образец может быть готов уже к августу этого года, а совместно тестировать его предполагается на базе Naikom Arena в Набережных Челнах. «Будем подсказывать, что лучше и как сделать – рама, ходовка и все остальное», – уточнил он.

Помимо кроссового мотоцикла, в планах совместная разработка еще одной модели мотоцикла – эндуро (для спортивной езды по бездорожью). Он будет предназначен для начинающих и, по словам собеседника агентства, может оказаться в несколько раз дешевле лидеров рынка.

Кроме того, обсуждается проведение совместной международной гонки по мотокроссу, которая может состоятся в следующем году, добавил Наиль Хуббатуллин.