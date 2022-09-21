Татарстан и Башкортостан станут пилотными регионами по внедрению исламского банкинга

Татарстан и Башкортостан попали в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном сессии заседании форума Kazan Digital Week.

«Мы включили Татарстан и Башкирию в число пилотных регионов по реализации идеи исламского банкинга», – сказал депутат.

Аксаков заметил, что была инициатива Председателя Правительства России реализовать такой пилотный проект в Дагестане и Чечне. Однако, по его мнению, у Татарстана в этом направлении наработок больше.

«Это такое направление, которое у нас в процессе работы в рамках действующего законодательства, но оно может быть более эффективным, если дать ему правовые условия, которые учитывают специфику исламских финансов», – подчеркнул он.

Аксаков добавил, что в настоящее время в Госдуму вносится законопроект о легализации исламского банкинга в России. «Его планируется принять до конца текущего года, чтобы запустить этот инструмент уже в 2023 году. Он будет в том числе способствовать развитию цифровых инструментов в нашей стране», – резюмировал он.