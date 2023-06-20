Татарстан готовится начать подготовку сил и средств защиты населения от ЧС

В Татарстане утвердили положение о подготовке сил и средств защиты населения от ЧС. Документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно постановлению, органам власти рекомендовано осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Подготовка необходимых сил и средств включает в себя «комплекс мероприятий по приобретению знаний и практических навыков, формированию морально-психологических качеств, необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Финансовое и материально-техническое обеспечение содержания сил и средств осуществляется в соответствии с законами РФ и РТ, говорится в положении.