Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан готовится начать подготовку сил и средств защиты населения от ЧС
В Татарстане утвердили положение о подготовке сил и средств защиты населения от ЧС. Документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно постановлению, органам власти рекомендовано осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
Подготовка необходимых сил и средств включает в себя «комплекс мероприятий по приобретению знаний и практических навыков, формированию морально-психологических качеств, необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Финансовое и материально-техническое обеспечение содержания сил и средств осуществляется в соответствии с законами РФ и РТ, говорится в положении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа