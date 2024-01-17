Татарстан готовится к оказанию госуслуг на новой цифровой платформе Рослесхоза

Усилить подготовку к пожароопасному сезону 2024 года, проводить разъяснительную работу с людьми о правилах поведения в лесах поручил сегодня Минлесхозу Татарстана на итоговой коллегии первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Особое внимание следует уделить лесопатологическому состоянию лесов, предупреждению появления вредителей леса», — сказал он.

Спикер напомнил, что в России полным ходом идет внедрение Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИСЛК). В начале года к системе было подключено около 60 регионов страны.

«Внедрение любой инновации сопровождается наличием ряда проблем. До конца года необходимо для функционирования системы ввести необходимые данные. Нужно провести для работников лесной отрасли обучающие семинары», — сказал Нигматуллин.

По его словам, в перспективе данная площадка должна стать главной для получения государственных услуг.

ФГИСЛК — цифровая платформа, объединяющая в себе десятки государственных услуг, сведения государственного лесного реестра, актуальные данные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, учета древесины и ее прослеживаемости, учета информации о сделках с ней. В пилотном проекте по внедрению Рослесхозом информационной системы региональное министерство участвует с 2023 года.