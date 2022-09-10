Татарстан готовит свой учебник по археологии: пособие в один том издадут к 2025 году

В Татарстане в 2023 году начнется,работа по подготовке к изданию учебника для вузов «Археология Урало-Поволжья». Завершить ее планируется уже к 2025 году, рассказал в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову для проекта «12 этаж» рассказал директор Института Айрат Ситдиков.

«Учебник будет в одном томе. А информация в нем будет изложена именно в качестве учебного материала», – отметил Ситдиков.

Над одноименным семитомным научным изданием «Археология Волго-Уралья» Институт археологии имени Халикова работает последние шесть лет, и задача эта подходит к финалу. Участие в том издании приняли около сотни специалистов со всех регионов Урала и Поволжья.

«Она охватывает период с древнейших времен до позднего Средневековья. На сегодняшний день это одна из крупных обобщающих работ в отечественной археологии постсоветского времени. И это современное видение истории региона именно на основе археологического материала», – пояснил директор Института археологии имени Халикова.

Собеседник агентства также подчеркнул, что ежегодно исследователями Института археологии имени Халикова выпускается около 5-6 монографий. Так, уже в этом году предполагается издать монографию по исследованию Укека и Маджару на Кавказе. На следующий год запланирован выход работы по одному из важных пластов археологической культуры – сросткинской, представленной в Кимакском каганате (археологическая культура IX—X веков на территории Северного Алтая и южных районов Западной Сибири – прим. ред.), к 2024 году – по Касимову (последнему пристанищу царицы Сююмбике – прим. ред.). Кроме того, Институт с коллегами-археологами из Сибири завершает каталог археологических предметов из музейных коллекций столицы Сибирского ханства – Искера.

Подробное интервью директора Института археологии имени Халикова АН РТ Айрата Ситдикова читайте по ссылке.