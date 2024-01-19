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Татарстан готовит к подаче тепла лисичанскую школу
В ближайшие два дня в одном из общеобразовательных учреждений Лисичанска появится тепло. Это станет возможным благодаря полной замене теплопровода.
Работы ведут специалисты компании «Евро-тех» из Республики Татарстан, которая в конце прошлого года восстановила тепловой контур в 100 многоэтажках и построила в подшефном городе Многофункциональный центр.
Кроме того, в данный момент, при участии куратора из Татарстана Евгения Варакина, производятся работы по заполнению теплопровода, который будет отапливать один из жилых микрорайонов Лисичанска.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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