Татарстан готовит к подаче тепла лисичанскую школу

В ближайшие два дня в одном из общеобразовательных учреждений Лисичанска появится тепло. Это станет возможным благодаря полной замене теплопровода.

Работы ведут специалисты компании «Евро-тех» из Республики Татарстан, которая в конце прошлого года восстановила тепловой контур в 100 многоэтажках и построила в подшефном городе Многофункциональный центр.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, в данный момент, при участии куратора из Татарстана Евгения Варакина, производятся работы по заполнению теплопровода, который будет отапливать один из жилых микрорайонов Лисичанска.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого