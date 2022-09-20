Татарстан готовит инвестпрограмму по модернизации коммунальных сетей

Татарстан рассчитывает получать федеральное финансирование на замену устаревших коммунальных сетей. Для этого в республике готовят инвестиционную программу. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Принято решение, что ежегодно в течение пяти лет на модернизацию коммунальной инфраструктуры будет выделяться 150 млрд рублей на всю Россию», — рассказал спикер.

По словам Айзатуллина, пока неизвестно, какое финансирование может получить Татарстан, поскольку ежегодные лимиты еще не определены. Он уточнил, что реализация федеральной программы начнется 1 января 2023 года.

Первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов добавил, что у предприятия есть своя инвестиционная программа по модернизации сетей. Кроме того, сформирована дополнительная инвестпрограмма, по которой до 2028 года планируется модернизировать и переложить ряд магистральных квартальных сетей водоснабжения.

«Но мы все понимаем, что инфраструктура достаточно изношенная. И мы ежегодно формируем для себя перечень приоритетных направлений и мероприятий с определением ориентировочной стоимости. Затем с исполкомом и с Минстроем отрабатываем включение их во всевозможные программы для возможности привлечения финансовых средств», — подчеркнул он.