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Ру Тат
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Экономика
17 ноября 2021  14:01

Татарстан готов участвовать в налоговом эксперименте для микропредприятий

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Эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения планируется провести в России, сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.

«Сегодня также мы рассмотрим три законопроекта, направленные на развитие микропредприятий. По поручению президента будет запущен эксперимент, который позволит этому бизнесу перейти на новый налоговый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения», - цитирует Мишустина ТАСС.

О готовности поучаствовать в эксперименте уже сообщили Татарстан и Калужская область. Он продлится около шести лет.

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