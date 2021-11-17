Татарстан готов участвовать в налоговом эксперименте для микропредприятий

Эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения планируется провести в России, сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.

«Сегодня также мы рассмотрим три законопроекта, направленные на развитие микропредприятий. По поручению президента будет запущен эксперимент, который позволит этому бизнесу перейти на новый налоговый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения», - цитирует Мишустина ТАСС.

О готовности поучаствовать в эксперименте уже сообщили Татарстан и Калужская область. Он продлится около шести лет.