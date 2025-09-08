Татарстан готов принять более 700 работников из Индии в 2025 году

Квота на привлечение работников из Индии в Татарстан на 1 сентября 2025 года составила 707 человек. Такие данные привели в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, сообщает «РБК Татарстан».

К августу текущего года в регионе было трудоустроено 132 гражданина Индии. В целом же предприятия республики направили в Минтруд России сведения о планах принять на работу свыше 11,7 тыс. иностранцев.

По информации ведомства, в Татарстане индийские граждане заняты на строительных объектах и в сфере услуг: работают монтажниками железобетонных конструкций, инженерами, швеями, шеф-поварами. Один индиец трудоустроен преподавателем, еще один – мастером цеха.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин ранее отмечал, что индийцев в регионе привлекают в первую очередь на стройки, где традиционно задействованы рабочие из Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Армении.

Сейчас среди работодателей, где работают граждане Индии, числятся ООО «Алабуга Девелопмент», ИП Дмитрий Валенза, ООО «Бизнес-центр «Тимерхан», Болгарская исламская академия, «Преттль-НК», «Аюрведа Малабар» и «Модный город».

В прошлом году татарстанские предприятия заявили о потребности в 322 индийских работниках. К примеру, один предприниматель планировал принять 60 человек на позиции швей, а ритейлер – более 150 сотрудников в качестве комплектовщиков и диспетчеров.

Общая квота на трудоустройство граждан Индии в России в 2025 году составляет 71,8 тыс. человек при общем количестве иностранных работников в 234,9 тыс. Для сравнения: в 2024 году индийцам выдали 36,2 тыс. разрешений на работу, и по этому показателю они впервые обогнали граждан Вьетнама, уступив только Китаю.

В Татарстане общая численность трудовых мигрантов оценивается примерно в 50 тыс. человек, из которых почти половина – выходцы из Узбекистана. Уровень безработицы в республике держится на отметке 1,7%.