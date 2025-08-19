Татарстан готов предложить Китаю высококачественную пшеницу, ячмень и кукурузу

Татарстан может предложить Китаю высококачественную пшеницу, ячмень и кукурузу. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на сессии III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Татарстан является одним из лидеров по производству зерна в России. Китай активно импортирует зерно для обеспечения продовольственной безопасности, и Татарстан может стать надежным поставщиком», – сказал глава Минсельхозпрода.

Однако, по его словам, несмотря на имеющийся потенциал развития экспорта, существуют определенные вызовы. В частности, это необходимость соответствия китайским стандартам качества, языковой барьер и различия в бизнес-культуре.

«Конкуренция на китайском рынке очень высокая, и необходимо тщательно прорабатывать стратегии выхода на рынок. Для успешного выхода на китайский рынок необходимо наладить партнерские отношения с местными компаниями. Это поможет лучше понять рынок и адаптировать продукцию под потребности китайских потребителей», – подчеркнул министр.

Зяббаров отметил, что участие в международных выставках и ярмарках в Китае позволит продемонстрировать татарстанскую продукцию и установить контакты с потенциальными покупателями. «Это также даст возможность изучить конкурентную среду и выявить новые тренды», – добавил он.

Кроме того, по мнению министра, важно обеспечить соответствие татарстанской продукции китайским стандартам качества и безопасности. Это может потребовать дополнительных инвестиций, но в конечном итоге повысит доверие к продукции республики на китайском рынке, уточнил он.

«Рынок Китая представляет собой огромные возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции Татарстана. С правильным подходом, стратегиями и партнерствами мы можем значительно увеличить объемы экспорта и укрепить экономические связи с этой страной», – заключил Зяббаров.