Татарстан готов помочь Еврейской автономной области в развитии промышленности

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко обсудил вопросы сотрудничества с делегацией Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Делегация с Дальнего Востока прибыла в Татарстан с рабочим визитом во главе с губернатором ЕАО Марией Костюк. Поездка организована в рамках совместной работы по реализации плана наставничества на 2026 год.

На встрече с вице-премьером Правительства ЕАО Михаилом Юркиным Олег Коробченко упомянул, что предприятия Татарстана поставляют в автономную область нефть и нефтепродукты, медицинские инструменты и оборудование, блоки и прочие строительные изделия для зданий и сооружений.

«Наша республика заинтересована в укреплении торговых связей, мы готовы поделиться опытом и оказать всестороннюю поддержку в развитии промышленности Еврейской автономной области», – заверил представитель Татарстана.

В структуре произведенного ВРП ЕАО на промышленное производство приходится более 15,6%, в том числе на обрабатывающие производства – 5,5%, а на горнодобывающую отрасль – 10,3%.

Накануне делегация посетила КАМАЗ, КИП «Мастер» и ОЭЗ «Алабуга». С КИП «Мастер» представители дальневосточного региона договорились рассмотреть возможность кооперации с ЕАО – прежде всего для резидентов, активно работающих с Китаем.

«Сегодня на совещании в министерстве представили наших предпринимателей, обсудили меры содействия в реализации продукции, а также презентовали логистические возможности в районе мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян – единственного железнодорожного моста на границе России и Китая», – сказал Михаил Юркин, предположив, что эта площадка может быть особенно востребована компаниями Татарстана, работающими с китайскими партнерами.

Он заверил, что по итогам встречи будет продолжена работа над совместным проектом наставничества, который курирует Минпромторг России. «Наша общая задача – развивать взаимовыгодное сотрудничество. Со своей стороны Еврейская автономная область готова обеспечивать максимально комфортные условия и предлагать инфраструктуру для инвесторов из Татарстана, заинтересованных в развитии логистики и выходе на рынки Дальнего Востока и Китая», – акцентировал Юркин.