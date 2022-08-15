Татарстан готов оказывать высокотехнологичную медпомощь прибывающим из Донбасса

«Единая Россия» развивает медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе. Медики-добровольцы будут определять наиболее тяжелых пациентов, среди которых пострадавшие от обстрелов военнослужащие и мирные жители, и вывозить их на лечение в Россию. В свою очередь Татарстан готов предоставлять приезжим высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом заявил член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, ректор Казанского медицинского университета Алексей Созинов.

«Система здравоохранения Татарстана обладает большим потенциалом оказания качественной и доступной медицинской помощи на первичном, специализированном и высокотехнологичном уровнях. Граждане, уже прибывшие и планово прибывающие из ЛНР и ДНР в Казань и другие города Татарстана, в полной мере обеспечены вниманием медицинских работников. Весомый вклад в охрану здоровья людей из этих регионов вносят „волонтеры-медики”, студенты Казанского государственного медицинского университета, академии и медицинских колледжей. Не сомневаюсь в достаточности и готовности ресурсов здравоохранения Татарстана для того, чтобы справиться с расширением масштабов поставленных задач», — сказал Созинов.

Он уточнил, что 11 переселенцев из ЛНР и ДНР сейчас проходят лечение в стационарах Татарстана. Двое из них — дети.

По словам председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, продолжается деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России». На Донбассе и занятых российскими войсками украинских территориях уже отработали 420 специалистов из России. Еще 230 врачей из России приехали по линии Минздрава и Центра медицины катастроф.

Член Комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на территории ЛДНР и на занятых Вооруженными силами РФ украинских территориях уже работают более 1,3 тыс. аптечных пунктов.

«В народных республиках создана система лекарственного обеспечения, которая позволяет бесперебойно снабжать как лечебные организации, так и розничные и оптовые предприятия. Также внедрена система контроля за ценами, аналогичная российской. Есть список жизненно важных лекарственных препаратов, и ценообразование строго контролируется», — сказал он.

Кроме того, расширяется медицинское направление в рамках гуманитарной миссии «Единой России». При поддержке МГУ в Купянск доставлено телемедицинское оборудование. Терминалы для диагностики позволяют делать анализы, ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ. Такое же оборудование установят в каждом центре помощи «Единой России», где имеется медицинский кабинет.