Татарстан ежегодно выделяет до 2,5 млн руб. на выплаты бывшим осужденным

Ежегодно из бюджета Татарстана выделяется от двух до двух с половиной миллионов рублей на выплаты для тех, кто освободился из исправительных учреждений. Об этом сегодня на открытии межрегионального форума «Пробация в Поволжье: опыт взаимодействия власти и общества в ресоциализации осужденных и лиц, отбывших наказание» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Пробация – это прежде всего инструмент профилактики повторных правонарушений со стороны лиц, которые освободились из мест лишения свободы. Сегодня мы видим, что в республике ведется системная работа и федеральный Закон №10 “О пробации в Российской Федерации” как раз дает регионам полномочия в части установления, например, дополнительных мер поддержки в отношении тех, кто освободился из мест лишения свободы, оказания им прежде всего юридической помощи, консультативной, психологической поддержки, и, конечно же, основное – это вопрос трудоустройства, оказание содействия в получении образования, переобучение в случае необходимости», – рассказала министр труда Татарстана.

Она отметила, что в республике ведется реестр работодателей, готовых оперативно предложить рабочие места тем, кто освободился из мест лишения свободы.

«Осуществляется системная поддержка не только работника, но и работодателя. В республике принята норма, согласно которой работодатели, которые берут к себе на работу таких граждан, могут получить компенсацию части оплаты труда. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались шесть работодателей республики», – добавила Эльмира Зарипова.

В Татарстане также существуют мера поддержки в виде выплат для тех, кто освободился из исправительных учреждений.

«Чтобы покрыть расходы на первые нужды, восстановить документы, оплатить госпошлину и так далее, выплачивается поддержка – 10 552 рубля. На эти выплаты из бюджета республики ежегодно выделяется до двух – двух с половиной миллионов рублей», – отметила министр.

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