Татарстан ежегодно выделяет более 50 млн рублей на грант «Наш лучший методист»
Из бюджета Татарстана ежегодно выделяется более 50 млн рублей на грант «Наш лучший методист». Размер выплаты составляет 130 тыс. рублей. Такую поддержку получают около 300 человек в год, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на первом республиканском форуме методистов.
Грантовая поддержка работников методических служб реализуется с 2015 года, напомнил Хадиуллин. В этом году, по его словам, грантополучателями стали 278 методистов. На эти средства методисты могут оказать профессиональную помощь молодым педагогам, обеспечить поддержку тем, кто показывает низкие образовательные результаты.
«Важно отметить, что и успешному учителю поддержка необходима. Она заключается в своевременном информировании о современных тенденциях, новых технологиях, создании пространства для обмена опытом», – подчеркнул Хадиуллин.