«Татарстан – это ВИП-комната в большом красивом доме»: Салават проводит свой 37-й сезон

«Сходить на Салавата», то есть на его концерт в Камаловский театр, уже стало одной из незыблемых традиций августа в Татарстане. Переезд театра тоже никак на ней не сказался. В этом году выступления певца на сцене старого дома камаловцев пройдут 24 раза, начиная с 1 августа. Корреспондент «Интертата» побывала на одном из таких вечеров.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пусть вырастут дети, учившие татарский язык один час в неделю. Увидим, что будет»

Все лето на улицах Казани висели афиши 37-го сезона Салавата. И вот август уже давно наступил, концерты мэтра татарской эстрады идут полным ходом – и я, наконец, тоже среди зрителей, стою в очереди у дверей Камаловского театра.

Перед началом побеседовала с сотрудницей театра, работающей в дни концертов Салавата уже седьмой год.

– На его концертах всегда много народу, каждый день залы полные. Вот только зрители, которые сидят в середине зала, жалуются, что жарко. К сожалению, кондиционеры у нас работают не очень хорошо. Мы сейчас и в новое здание ходим, и здесь работаем. Там кондиционеры новые, мощные, – обнадежила моя собеседница.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вы когда-нибудь видели, чтобы артист начинал свой концерт точно в назначенное время? Салават абый тоже начал с небольшим опозданием. А зал тем временем действительно был битком.

– Сегодня происходит чудо, это исторический момент. Потому что мы впервые выступаем в новом театре имени Тинчурина в старом здании театра Камала. 38 лет назад, когда Камаловский театр переехал с улицы Горького в это здание, его место занял Тинчуринский. Спустя 38 лет Камаловский театр переехал на ту сторону Кабана, Тинчуринский переезжает сюда. Значит, через 38 лет Тинчуринский будет на той стороне Кабана, а куда пойдет Камаловский – этого я не знаю. Мы живем во времена перемещений и перемен, – на такой философской ноте приветствовал своих зрителей артист.

Он также отметил, что в программу его вечеров все еще вносятся изменения, она становится все лучше: какие-то песни добавляют, какие-то убирают. Значит ли это, что самый лучший, идеальный концерт можно будет увидеть в последний день сезона?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Салават абый – живая легенда, его песни я слушаю с детства и на концерте испытала истинное удовольствие – подпевала любимым мелодиям, отдыхая душой. Но мне показалось, что большинство зрителей немного скованы – вокруг я не увидела никого, кто бы так же расслабленно и эмоционально откликался на знакомые песни. Только когда Салават рассказывал довольно пошлые анекдоты, люди заметно оживлялись и зал сотрясал хохот.

Музыкальные номера на концерте чередовались с театрализованными промежутками – в них народный артист озвучивал разные актуальные проблемы. «Пусть вырастут дети, изучавшие в школе татарский язык один час [в неделю], увидим, что будет…» – такая мысль тоже прозвучала со сцены.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Молодежь обесценила любовь»

Салават абый – по-настоящему народный, близкий для всех артист, и со своим зрителем он делится самым сокровенным. В этот раз мы узнали даже о его любимом хазрате.

– Никого из хазратов не люблю. Но Джалиля хазрата (Джалиль хазрат Фазлыев, главный казый Татарстана, – прим. авт.) считаю одним из самых грамотных. Его вагазы смотрю как концерт. Больше всего запомнились вот эти его слова: «Уступайте друг другу. Если на дороге кто-то едет тебе навстречу, ты ведь уступаешь этому дураку. Почему же не уступаешь дураку у себя дома?»

Женщины, любовь, человеческие чувства – Салават абый затронул и эти темы, разбавляя свои размышления шуткой. Многие его фразы могли бы стать крылатыми, и кое-какие из них мы здесь приведем. Мне самой, с одной стороны, было и смешно, но некоторые чересчур «соленые» афоризмы Салавата я не осмелюсь воспроизвести. Если бы рядом со мной сидели родители, от стыда я бы просто под кресло полезла.

«Бүген адәм баласының гомере алдап, алданып, сорап, соранып, үкенеп, үтенеп, эзләнеп, тезләнеп, сагынып, с-с...саргаеп үтә, дип әйтимме соң…» («Сегодня человек проживает свою жизнь обманывая и обманываясь, прося и попрошайничая, жалея о чем-то и упрашивая, ища и стоя на коленях, тоскуя и с-с…скучая» (по всей видимости, Салават имел в виду неупотребимое здесь татарское слово на «с», – прим. перев.).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казань красивая, Казань просторная, мы все здесь варимся в одном казане. А когда попадем на тот свет, нам нельзя будет кипеть в одном казане. Почему – сами знаете. Умный сам догадается, а дураку говорить бесполезно. Говорят, там, куда мы отправимся, у каждого свой казан. Совсем без ошибок жизнь не проживешь, и песня моя об этом, я сам о себе пою».

«“Любимый”, “любимая” – этим словам я не придаю значения. Для меня самое важное – это уважение. Об этом мы как-то поспорили с женой. В первую очередь надо уважать».

«Любовь, которая была у нас в молодости, и то, что молодежь называет любовью сейчас, – это даже сравнить нельзя. Нынешняя молодежь обесценила любовь. В первую очередь я виню в этом парней. Их авторитет упал, они сами его потеряли, при этом девушки теперь знают себе цену. Молодые люди говорят, к ним теперь вообще не подойти».

«Почему любовь обесценилась? Когда мы были молодыми, любовь была другая. Случайно задел рукой девичью грудь – и ночью уже спать не можешь, тысячи мыслей лезут в голову. А если подростком, провожая, держишь в руке ее сумку – ничего другого и держать не надо, счастливее тебя никого нет. Это сейчас молодые, только сделав свое дело, спрашивают: “А как тебя зовут?”».

«Женщина всегда считает себя правой. Даже когда миритесь с ней, она говорит: “Мы оба виноваты, но ты виноват больше”».

«Если здесь есть неразведенные, не переживайте, у вас все впереди».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для меня мама жива, я с ней разговариваю»

Репертуар Салавата тоже очень разноплановый. Хочешь погрустить или, наоборот, повеселиться – соответствующая песня всегда найдется. Но вот «песню-ультиматум» (как он сам назвал «Әле дә ярый ятак бар» («Хорошо, что есть постель»)) я слышала впервые.

На концерте можно было увидеть и пожилых, и совсем молодых зрителей, но в большинстве своем это были все же люди среднего возраста. В этот день на концерте также присутствовали дети самого Салавата.

«Лиана с тремя детьми ходит за кулисами, моя вторая дочь – в зале, а сын мой Рустем, мой золотой, ненаглядный, сидит в зале с нашей невесткой. Только супруга моя сегодня отдыхает, ладно, об этом не будем», – рассказал о своей семье певец. В том, кого из детей артист любит больше, сомневаться, судя по сказанному, не приходится. Сыну отец семейства посвятил и песню «Җәяүле буран».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Я обратила внимание: цветы легенде татарской эстрады вручила лишь одна девушка. Певец в ответ подарил ей веер, сказав: «С ветерком будешь концерт смотреть».

На концерте Салават напомнил, что в прошлом году потерял свою маму. Таклима апа жила в его родной деревне Татышлинского района Башкортостана, она ушла из жизни в 93 года.

«“Әнкәм догалары” (“Мамины молитвы”) – это песня-посвящение, вознесение молитвы нашим матерям. Сегодня же мы решили вспомнить песню Рамиля Асхадуллина. Я впервые за 37 сезонов даю концерт без мамы. Мы, татары Башкортостана, живя здесь, говорим “әни”, а когда росли у себя в деревне, называли наших мам “инәй” – у нас так принято. В октябре будет год, как мама ушла. Я всегда вспоминаю ее с улыбкой. Для меня мама жива, я с ней разговариваю. Плакать бесполезно, главное – не оставлять матерей без нашей молитвы», – поделился певец.

«Хотелось бы, чтобы в каждом городе и районе был свой театр»

Концерт состоял из двух отделений. Первое из них было крайне разнообразным на исполнителей. В нем выступили и земляк Салавата – Салават Хаков, и автор-исполнитель Фирзар Муртазин, и певец Разил Исмагилов. Отмечу, что по тембру голоса, манере исполнения Хаков напомнил мне самого Салавата.

После антракта вторую часть концерта песней «Горько» открыла Алина Давыдова. Затем Салават исполнил свои хиты – «Уфтанма», «Салкын чәй». Концерт был отличный, только во втором отделении показалось, что чего-то не хватает. Как выяснилось, самые интересные номера успели показать в первой части.

Завершил Салават свой концерт словами: «Если рассматривать Россию как большой красивый дом, то Татарстан в нем – “ВИП-комната”». Ну а в самом конце мы всем залом исполнили ставшую вторым гимном нашей республики «Мин яратам сине, Татарстан».

После концерта Салават абый ответил на вопросы журналистов:

– Как вы оцениваете изменения, развитие в сфере культуры в нашей республике?

– Наш Татарстан вместе с нашей культурой растет, хорошеет, получает все большую известность. И политика, и спорт – всё развивается вместе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Какую поддержку оказывает республика работающим в сфере культуры?

– Поддержка ощутимая. Вот Камаловскому театру построили новое здание, в старое здание переезжает Тинчуринский театр. Считаю, что получилось очень уместно. Хотелось бы, чтобы в каждом городе и районе был свой театр.

– Какие условия создаются сегодня для ребенка, желающего изучать свой родной язык? Какие меры предпринимаются для этого?

– Живя на своей земле, мы боремся за сохранение татарского языка, и это стыдно. За сохранение языка не надо бороться, в первую очередь надо дома говорить с детьми на татарском, читать на татарском, ходить на спектакли и другие мероприятия.

Фируза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского