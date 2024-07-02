Татарстан экспортировал зерна больше, чем за весь 2023 год

Татарстан в этом году отгрузил на экспорт более 170 тыс. тонн зерновых культур. За весь 2023 год из республики в зарубежные страны экспортировано 109 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«С начала сезона навигации, с 22 апреля, по сегодняшний день темпы экспорта зерновых культур увеличились», – рассказал глава Минсельхозпрода.

В частности, с 22 апреля отгружено более 59,1 тыс. тонн пшеницы и свыше 113,1 тыс. тонн ячменя. Основные импортеры татарстанского зерна – Саудовская Аравия, Ливия, Египет, Алжир.

По словам Зяббарова, в прошлом году из Татарстана в зарубежные страны экспортировали зерновые культуры на 19,4 млн долларов. Всего на экспорт было отправлено 79,7 тыс. тонн ячменя, 20,5 тыс. тонн кукурузы и 2 тыс тонн пшеницы.

Всего в Татарстане имеется 44 элеватора общим объемом единовременного хранения 2,5 млн тонн зерна.