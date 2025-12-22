Татарстан экспортировал в Китай 18,5 тыс. тонн зерновой продукции

С начала года из Татарстана в Китай экспортировано 18,5 тыс. тонн зерновой продукции, в том числе 11,6 тыс. тонн льна, 5,1 тыс. тонн гороха и 1,8 тыс. тонн овса. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Татьяна Менликиева.

«Мы продолжаем начатую работу по допуску предприятий на китайский рынок. С начала года в республике прошли аттестацию 29 хозяйствующих субъектов для экспорта в Китай такой продукции, как пшеница, ячмень, горох, лен, гречиха, рапсовый шрот и свекловичный жом», – рассказала она.

Менликиева добавила, что для экспорта зерна в зарубежные страны филиалом с начала года выдано около 1,2 тыс. документов на продукцию общей массой 179,6 тыс. тонн. «Отправили на экспорт 103 тыс. тонн зерна, 300 тыс. тонн крупы и 76 тыс. тонн комбикорма», – уточнила она.

Директор филиала также отметила, что в Татарстане собрали 900 тыс. тонн масличных культур, что на 7% больше, чем в 2024 году. Масличные культуры в объеме 35 тыс. тонн под контролем филиала отгружены в 12 стран – Белоруссию, Китай, Польшу, Латвию, Монголию и другие государства.

Кроме того, Менликиева напомнила, что в этом году прямым экспортом в Иран отправлена продовольственная пшеница. Ячмень для кормовых целей и продовольственную пшеницу массой более 62 тыс. тонн перевезли 14 барж.