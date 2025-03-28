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Общество 28 марта 2025 14:59

Объем экспорта халяль-продукции из Татарстана в Афганистан вырос в 18,5 раз за год

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Объем экспорта халяль-продукции из Татарстана в Афганистан вырос в 18,5 раз за год
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году татарстанские компании экспортировали халяльную продукцию в Афганистан на общую сумму 37 млн долларов. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«В 2023 году эта цифра составляла порядка 2 млн долларов. Большинство контрактов было подписано на панелях KazanForum 2024. Афганистан стал основным потребителем татарстанской халяль продукции. Динамика экспорта, конечно, впечатляющая. Ожидаемая цифра экспорта татарстанской халяль продукции за этот год – 100 млн долларов», – поделился Хабибуллин.

#халяль #Афганистан #Татарстан #экспорт #продукция халяль #экспорт халяльной продукции
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