Объем экспорта халяль-продукции из Татарстана в Афганистан вырос в 18,5 раз за год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2024 году татарстанские компании экспортировали халяльную продукцию в Афганистан на общую сумму 37 млн долларов. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«В 2023 году эта цифра составляла порядка 2 млн долларов. Большинство контрактов было подписано на панелях KazanForum 2024. Афганистан стал основным потребителем татарстанской халяль продукции. Динамика экспорта, конечно, впечатляющая. Ожидаемая цифра экспорта татарстанской халяль продукции за этот год – 100 млн долларов», – поделился Хабибуллин.