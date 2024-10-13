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Экономика 13 октября 2024 09:30

Татарстан экспортировал продукции «Халяль» на 9 млн долларов

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Татарстан экспортировал продукции «Халяль» на 9 млн долларов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в этом году экспортировал халяльную продукцию на 9 млн долларов США. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Успешно развивается направление „Халяль“. Плановые задачи по экспорту на 2024 год — 16 млн долларов США», — рассказали в министерстве.

Халяльная продукция экспортирована в страны Таможенного союза, Саудовскую Аравию, Палестину, Ирак, Кувейт, Египет, Оман, Алжир, Камбоджу, Иорданию и Армению.

По данным на конец сентября, всего из Татарстана была отправлена в зарубежные страны продукция агропромышленного комплекса на 291,6 млн долларов, что составляет 63,7% от плана на 2024 год.

«При сохранении действующих экспортных контрактов предприятий, логистических цепочек и стабильности валютных курсов риски в достижении значений объемов экспорта отсутствуют», отметили в министерстве.

Масложировая продукция экспортирована на 200,5 млн долларов, зерновые на 10,9 млн долларов, мясные и молочные товары на 14,9 млн долларов, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности на 26,1 млн долларов. Отгружена и другая продукция АПК на 38,8 млн долларов.

Продукцию агропромышленного комплекса 258 татарстанских предприятий экспортируют в 52 страны.

#продукция халяль #экспорт продукции апк #экспорт халяльной продукции
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