Татарстан экспортировал продукции «Халяль» на 9 млн долларов

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Татарстан в этом году экспортировал халяльную продукцию на 9 млн долларов США. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Успешно развивается направление „Халяль“. Плановые задачи по экспорту на 2024 год — 16 млн долларов США», — рассказали в министерстве.

Халяльная продукция экспортирована в страны Таможенного союза, Саудовскую Аравию, Палестину, Ирак, Кувейт, Египет, Оман, Алжир, Камбоджу, Иорданию и Армению.

По данным на конец сентября, всего из Татарстана была отправлена в зарубежные страны продукция агропромышленного комплекса на 291,6 млн долларов, что составляет 63,7% от плана на 2024 год.

«При сохранении действующих экспортных контрактов предприятий, логистических цепочек и стабильности валютных курсов риски в достижении значений объемов экспорта отсутствуют», — отметили в министерстве.

Масложировая продукция экспортирована на 200,5 млн долларов, зерновые — на 10,9 млн долларов, мясные и молочные товары — на 14,9 млн долларов, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — на 26,1 млн долларов. Отгружена и другая продукция АПК на 38,8 млн долларов.

Продукцию агропромышленного комплекса 258 татарстанских предприятий экспортируют в 52 страны.