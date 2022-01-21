Татарстан экспортировал более 70 тыс. тонн зерна и зерновой продукции в 16 стран

В прошлом году из Татарстана было экспортировано более 70 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в 16 стран. Об этом сообщил врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на заседании коллегии.

«В прошлом году аграриями Татарстана в силу погодных условий был собран урожай зерновых значительно меньше, чем годом ранее. Тем не менее передвижение зерна, как внутри республики и в другие регионы, так и на экспорт, продолжились», — сказал докладчик.

Галеев отметил, что при контроле над зерновой продукцией, отгружаемой на экспорт, основным критерием является ее соответствие карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров. «Пока проблем с возвратом экспортных партий зерна по причине их зараженности не было. Но тем не менее этому вопросу собственникам зерна и экспортерам следует уделять особое внимание», — продолжил он.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков добавил, что по экспорту продукции Татарстану «есть куда расти, потому что только 70 предприятий республики находятся в экспортном списке». «На самом деле предприятий значительно больше, и этим надо пользоваться. Сегодня открыто более 120 стран только для поступления нашей животноводческой продукции, для птицеводческой продукции — 40 стран», — заметил он.

При этом Савенков подчеркнул, что открытие новых направлений для экспорта — процесс очень сложный. «Чтобы добиться права поставок определенных групп товаров в страны, уходят годы, а чтобы его потерять, уходят одна или две партии продукции, которые не будут соответствовать. И далее мы теряем данный рынок. Я это говорю к тому, что ваш контроль, ваше взаимодействие были понятными, в первую очередь для бизнеса, не были избыточными, но чтобы они были уверены, что вся продукция на всех этапах соответствует нормам законодательства РФ, нормам Таможенного союза и нормам той страны, куда отправляется», — заключил он.