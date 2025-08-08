Татарстан с начала года экспортировал 40 тыс. тонн сельхозпродукции

В этом году Татарстан уже экспортировал порядка 40 тыс. тонн сельхозпродукции. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Айрат Тазетдинов.

«Из Татарстана экспортируются пшеница, ячмень, горох и овес. Покупатели – Казахстан, Азербайджан, Китай и Иран. Масляничные культуры отгружаются в Польшу, Беларусь, Германию. Вся продукция тщательно проверяется на качество и безопасность», – отметил он.

По словам Тазетдинова, к продукции из Татарстана не было никаких претензий, что свидетельствует о ее высоком качестве.

Также из республики экспортируют технический жир, кормовую муку и свекловичный жом, корма для животных, сухое молоко, сыры, сливочное масло, майонез и мороженое.

По словам директора филиала федерального центра оценки качества и безопасности продукции АПК в Татарстане Татьяны Менликиевой, в этом году в республике собрали более 1,8 млн тонн зерновых, из них 1,3 тыс. тонн – пшеницы.

«Какие-либо прогнозы относительно качества пшеницы в этом году делать пока рано, но у нас уже есть распределение по классам. Пшеница третьего класса – 13%, четвертого – 37%, пятого – 50%. То есть доля продовольственного зерна – 60%. Это высокий показатель», – пояснила она.

В этом году экспорт зерна снизился по отношению с прошлым годом на 5%. Активным покупателем выступил Китай, подчеркнула Менликиева.

«Зерно экспортировалось из Татарстана в 13 стран мира. Больший процент приходится на продовольственную пшеницу. По непрямому экспорту только с 20 июля было отгружено шесть теплоходов», – заключила она.