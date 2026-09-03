Татарстан единственным в ПФО нарастил инвестиции в основной капитал

Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где по итогам первого полугодия 2026 года вырос объем инвестиций в основной капитал. По данным Росстата, показатель достиг 777,9 млрд рублей, увеличившись на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «РБК Татарстан».

Основную часть инвестиций в основной капитал в Татарстане обеспечили собственные средства – на них пришлось 79,1% общего объема. Это выше среднего показателя как по Приволжскому федеральному округу, где доля составила 70,8%, так и по России – 59,7%.

На привлеченные средства в Татарстане пришлось 20,9% инвестиций в основной капитал. Это один из самых низких показателей среди регионов ПФО. Меньшая доля зафиксирована только в Удмуртии – 20,8%.

По общему объему инвестиций в основной капитал Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Следом расположились Пермский край с 228,7 млрд рублей и Самарская область с 204 млрд рублей.

Наиболее значительно среди регионов ПФО инвестиции в основной капитал в первой половине 2026 года сократились в Марий Эл – на 39,5%, до 13 млрд рублей. Наименьшее снижение зафиксировано в Мордовии – на 6,3%, до 38,8 млрд рублей.

В целом в Приволжском федеральном округе объем инвестиций в основной капитал в январе – июне 2026 года сократился на 15,4%. По данным Росстата, он составил около 2,2 трлн рублей. На Татарстан пришлось 35,5% всех инвестиций в основной капитал в ПФО.

Рост показателя по итогам первого полугодия 2026 года зафиксирован в 23 из 89 регионов России, в том числе в Татарстане. Наиболее значительно объем инвестиций увеличился в Чукотском автономном округе – на 89,8%, Дагестане – на 41,7% и Бурятии – на 27,5%.

Меньшие, чем в Татарстане, темпы роста показали Москва и Чечня, где инвестиции увеличились на 0,1%, Калмыкия и Ростовская область – на 0,2%, а также Тверская область – на 0,3%.

В целом по России объем инвестиций в основной капитал в январе – июне 2026 года сократился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,2 трлн рублей.

В 2026 году Татарстан также разделил с Москвой первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов России. Второе место заняли Нижегородская и Московская области, третье – Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкирия.