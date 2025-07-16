Татарстан два года лидирует в российских рейтингах цифровой трансформации АПК

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На протяжении двух лет Татарстан занимает лидирующие позиции в рейтингах цифровой трансформации АПК среди регионов России, а также по инновациям в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на вебинаре «Цифровая трансформация агросектора», который прошел в преддверии Kazan Digital Week 2025.

«Эти достижения свидетельствуют о высокой заинтересованности как сельхозтоваропроизводителей, так и Минсельхозпрода РТ во внедрении современных цифровых решений. И это подтверждает эффективность проводимых сегодня мероприятий», – заявил он.

По словам Гарипова, за последние два года уровень цифровизации ведущих отраслей сельского хозяйства значительно вырос. «Это связано с активным внедрением различных цифровых решений. Например, использование системы управления кормлением увеличилось на 11%, а системы учета в растениеводстве – на 18%», – констатировал он.

Так, уровень цифровизации в системе управления стадом с 25% в 2023 году вырос до 31%, в системе управления кормлением – с 15% до 26%, в системе учета надоев – с 33% до 41%, в системе учета в растениеводстве – с 20% до 38%, в системе мониторинга транспорта – с 26% до 33%.

«Эти данные подчеркивают растущий интерес и потребность в цифровых технологиях для повышения эффективности работы в аграрной сфере», – подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Заместитель генерального директора «Агропромцифры» Петр Угрюмов добавил, что внедрение искусственного интеллекта сейчас находится в топе главных вопросов цифровизации во всех отраслях экономики.

«По оценкам аналитиков, искусственный интеллект уже сейчас позволяет увеличить урожайность до 30%, сократить затраты на топливо и на удобрения – до 20-40%», – отметил он.