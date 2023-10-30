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Татарстан доставил в Рубежное стройматериалы для восстановления водоснабжения в домах
Татарстан направил груз для ЖКХ Рубежного. Так, шеф-регион оснастил коммунальные службы Рубежного материалами и оборудованием, необходимыми для восстановления внутридомовых сетей водоснабжения.
Два большегруза доставили в город трубы различного диаметра, муфты, сгоны, отводы, шаровые краны, угольники, отрезные круги и сварочные аппараты. Кроме того, один из татарстанских грузовиков был практически полностью загружен бухтами с электрокабелем.
Напомним, что Татарстан и Рубежное заключили соглашение о сотрудничестве еще в мае 2023 года. На данный момент шеф-регион доставил в город свыше 550 тонн гуманитарного груза, предоставил спецтранспорт и легковые автомобили для местной администрации и социальных учреждений.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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