Татарстан доставил в Рубежное стройматериалы для восстановления водоснабжения в домах

Татарстан направил груз для ЖКХ Рубежного. Так, шеф-регион оснастил коммунальные службы Рубежного материалами и оборудованием, необходимыми для восстановления внутридомовых сетей водоснабжения.

Фото: © «Татар-информ»

Два большегруза доставили в город трубы различного диаметра, муфты, сгоны, отводы, шаровые краны, угольники, отрезные круги и сварочные аппараты. Кроме того, один из татарстанских грузовиков был практически полностью загружен бухтами с электрокабелем.

Напомним, что Татарстан и Рубежное заключили соглашение о сотрудничестве еще в мае 2023 года. На данный момент шеф-регион доставил в город свыше 550 тонн гуманитарного груза, предоставил спецтранспорт и легковые автомобили для местной администрации и социальных учреждений.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.