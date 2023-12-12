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Татарстан доставил в Рубежное стройматериалы для восстановления окон
Татарстан доставил в Рубежное очередную партию строительных материалов. В подшефный город прибыли два большегруза из РТ.
Республика передала 4 тысячи квадратных метров стекла, которые будут использованы для восстановления поврежденных окон жилых домов и социальных объектов.
Ранее Татарстан оснастил рубежанский «Водоканал» необходимым оборудованием и обмундированием – противогазами для работы в коллекторах, сварочными масками, специальной одеждой и обувью, электродами, электроинструментами, трубными ключами, фонарями, ведрами и лопатами.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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