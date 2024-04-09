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Татарстан доставил в Рубежное инвентарь для занятий спортом
Республика Татарстан поддержит развитие спорта в подшефном Рубежном. В рамках очередного гуманитарного конвоя в город доставлен инвентарь для организации занятий баскетболом, футбольные и волейбольные мячи, обручи для художественной гимнастики и прочая спортивная атрибутика.
Такой подарок рубежанам сделало татарстанское отделение партии «Единая Россия». Спортинвентарь в распределительный центр передал вице-премьер шефа-региона Евгений Варакин.
«Несмотря на все тяжбы. С которыми столкнулись рубежане, жизнь в городе продолжается, и люди должны как-то отвлекаться, заниматься спортом. Я очень надеюсь, что привезенный нами инвентарь будет востребован, а мы и дальше продолжим поддерживать спорт в нашем подшефном городе», – отметил Евгений Варакин.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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