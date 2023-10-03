Татарстан доставил в Рубежное и Лисичанск порядка 200 тонн гуманитарной помощи

Татарстан при поддержке «Единой России» передал порядка 200 тонн гуманитарного груза в Лисичанск и Рубежное.

Примечательно, что это самая крупная отправка из тех, что организовывала партия.

В подшефные Татарстану города груз сопровождали депутаты Народного Совета ЛНР от «Единой России» Владимир Санкин и Алексей Околелов.

Околелов рассказал, что груз перевозили десять фур. Две из них отправились в Рубежное, восемь – в Лисичанск. В составе груза материалы, необходимые для восстановительных работ: кирпичи, инструменты и многое другое.

Он отметил, что в сборе гумпомощи участвовали Нижнекамский, Сармановский, Новошешминский, Мензелинский, Балтасинский, Мамадышский, Верхнеуслонский, Апастовский, Елабужский, Кайбицкий районы Татарстана, а также Кировский и Приволжский районы Казани.

Это не первая колонна помощи, которую собрали под эгидой татарстанского отделения «Единой России». С июля прошлого года это уже шестнадцатая колонна груза, отправленная от партии.

Одним из тех, кто оказал помощь городу Рубежное, стал Нижнекамский район Республики Татарстан. Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал, что в Рубежное и Лисичанск суммарно было направлено 55 тонн груза.

Он напомнил, что на прошлой неделе, 30 сентября, страна отметила годовщину воссоединения новых регионов с Россией, поблагодарил неравнодушных горожан за помощь и анонсировал, что в ближайшее время в зону СВО отправятся средства гигиены и банные комплексы.

Не отстают от нижнекамцев и жители Мамадышского района. Они направили 20 тонн гуманитарного груза жителям подшефных городов Республики.

Мамадышцы собрали 15 тонн картофеля, 1,5 тонны моркови, столько же столовой свеклы, 500 килограммов других овощей, в том числе чеснока и тыквы. Помимо этого, было отправлено 500 килограммов круп, макаронных изделий, домашней лапшы, сладостей, варенья и тушенки.