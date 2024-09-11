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Татарстан доставил в Рубежное глубинные насосы для нужд водоканала
Благодаря Татарстану в подшефный город Рубежное доставили четыре глубинных насоса ЭЦВ со станциями управления.
Отемчается, что насосы, применяемые местным водоканалом для поднятия воды, физически устарели и находятся в аварийном состоянии, запасного оборудования на предприятии нет.
По словам вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, выход из строя даже одного насоса мог привести к уменьшению давления в системах водоснабжения Рубежного и существенно продлить время заполнения резервуаров. Поставка глубинных насосов обеспечит непрерывную подачу воды для 20 тысяч жителей.
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