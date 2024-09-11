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ЛНР и Татарстан 11 сентября 2024 12:11

Татарстан доставил в Рубежное глубинные насосы для нужд водоканала

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Благодаря Татарстану в подшефный город Рубежное доставили четыре глубинных насоса ЭЦВ со станциями управления.

Отемчается, что насосы, применяемые местным водоканалом для поднятия воды, физически устарели и находятся в аварийном состоянии, запасного оборудования на предприятии нет.

По словам вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, выход из строя даже одного насоса мог привести к уменьшению давления в системах водоснабжения Рубежного и существенно продлить время заполнения резервуаров. Поставка глубинных насосов обеспечит непрерывную подачу воды для 20 тысяч жителей.

Фото: © «Татар-информ»

#ЛНР и Татарстан
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