Татарстан доставил в Рубежное глубинные насосы для нужд водоканала

Благодаря Татарстану в подшефный город Рубежное доставили четыре глубинных насоса ЭЦВ со станциями управления.

Отемчается, что насосы, применяемые местным водоканалом для поднятия воды, физически устарели и находятся в аварийном состоянии, запасного оборудования на предприятии нет.

По словам вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, выход из строя даже одного насоса мог привести к уменьшению давления в системах водоснабжения Рубежного и существенно продлить время заполнения резервуаров. Поставка глубинных насосов обеспечит непрерывную подачу воды для 20 тысяч жителей.