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ЛНР и Татарстан 4 сентября 2024 14:35

Татарстан доставил в подшефные Лисичанск и Рубежное более 240 тонн стройматериалов

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Масштабная поставка прибыла в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное.

Благодаря руководству республики более 20 фур доставили 5000 листов шифера, 4900 упаковок стеклоизола, гвозди, оцинкованные листы, древесину для кровли, монтажную пену и многое другое.

Для проведения ремонтных работ на системах водоснабжения Лисичанска и Рубежного в преддверии осенне-зимнего сезона поставлены 460 радиаторов отопления, 5 инверторных сварочных аппаратов, электроды, 12996 метров труб различного диаметра, краны, муфты, отводы и переходники.

«Полученные строительные материалы будут способствовать повышению темпа подготовки наших подшефных городов к отопительному сезону, перечень стройматериалов был сформирован нами в прямом контакте с администрацией городов для качественного проведения ремонтных работ на приоритетных объектах», — сказал вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

#ЛНР и Татарстан
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