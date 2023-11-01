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Татарстан доставил в подшефные города ЛНР дорожные знаки, соответствующие стандартам РФ
В Лисичанск и Рубежное доставили дорожные знаки, соответствующие российским стандартам. Указатели привезли для обеспечения качественной ситуационной информированности участников дорожного движения и их безопасности в подшефных городах.
66 знаков – это указатели названия городов, которые будут установлены на въезде и выезде из населенных пунктов.
Отметим, что планомерная замена старых дорожных знаков на новые в подшефных Татарстану городах начнется в самое ближайшее время и будет завершена в кратчайшие сроки.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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