Татарстан доставил в подшефные города ЛНР дорожные знаки, соответствующие стандартам РФ

Фото: © «Татар-информ»

В Лисичанск и Рубежное доставили дорожные знаки, соответствующие российским стандартам. Указатели привезли для обеспечения качественной ситуационной информированности участников дорожного движения и их безопасности в подшефных городах.

66 знаков – это указатели названия городов, которые будут установлены на въезде и выезде из населенных пунктов.

Фото: © «Татар-информ»

Отметим, что планомерная замена старых дорожных знаков на новые в подшефных Татарстану городах начнется в самое ближайшее время и будет завершена в кратчайшие сроки.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.