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ЛНР и Татарстан 9 августа 2024 10:20

Татарстан доставил в Лисичанск материалы для восстановления водопровода

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В Лисичанск доставлена гуманитарная помощь из Чистопольского района Татарстана. Груз привез лично глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.

Основу гуманитарной помощи составляют комплектующие для систем водоснабжения. Эти материалы крайне необходимы для восстановления поврежденных и изношенных водопроводных сетей города.

Фото: © «Татар-информ»

Стоит отметить, что это не первый случай сотрудничества между регионами. Ранее было установлено взаимодействие между аварийной бригадой Зеленодольского МУП Водоканал и представителями Лисичанского водоканала.

#Лисичанск
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