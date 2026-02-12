Из Татарстана в Лисичанск доставили коммунальную технику

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Лисичанск в рамках шефской помощи от Республики Татарстан доставлена специализированная коммунальная техника для нужд администрации города. Поддержка направлена на расширение возможностей коммунальных служб.

В распоряжение города поступила Машина бурильно-крановая БМ-205Е на базе трактора «Беларус-82.1», а также автогидроподъемник АГП-20T на шасси ГАЗ-33088. Переданные машины будут использоваться для выполнения коммунальных, хозяйственных и восстановительных работ, включая уборку территорий, земляные и транспортные операции, обслуживание городской инфраструктуры. Автогидроподъемник предназначен для проведения высотных работ – обслуживания уличного освещения, инженерных сетей, фасадов зданий и других объектов городского хозяйства.