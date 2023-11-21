Татарстан доставил в Лисичанск 19 тонн гуманитарного груза

В Лисичанск доставлена очередная партия гуманитарного груза из Татарстана. Помощь подшефному городу оказали жители Чистопольского района.

Фото: © «Татар-информ»

В один из гуманитарных центров выгружены тонна подсолнечного масла, 3 тонны муки и 5 тонн картофеля.

Фото: © «Татар-информ»

Всего глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов сопроводил в Лисичанск 19 тонн груза. Кроме продуктов питания, в город лисичанам доставили строительные материалы, необходимые для восстановления жилых домов и социальных учреждений.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.