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Татарстан доставил мебель в многофункциональные центры ЛНР
Подготовка многофункциональных центров Лисичанска и Рубежного к работе с населением выходит на финишную прямую. Работы ведет Республика Татарстан.
На первом этапе шеф-регион провел ремонт зданий, в которых расположились офисы МФЦ. Вторая задача – внутреннее наполнение социальных объектов.
Сегодня большегруз из Татарстана доставил в Лисичанск и Рубежное необходимую мебель и оргтехнику, демонтаж которых начнется в ближайшие дни специалистами шефа-региона.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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