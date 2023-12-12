Татарстан доставил мебель в многофункциональные центры ЛНР

Подготовка многофункциональных центров Лисичанска и Рубежного к работе с населением выходит на финишную прямую. Работы ведет Республика Татарстан.

Фото: © «Татар-информ»

На первом этапе шеф-регион провел ремонт зданий, в которых расположились офисы МФЦ. Вторая задача – внутреннее наполнение социальных объектов.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня большегруз из Татарстана доставил в Лисичанск и Рубежное необходимую мебель и оргтехнику, демонтаж которых начнется в ближайшие дни специалистами шефа-региона.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.