Гуманитарный груз из Татарстана доставили в Курскую область

Из Республики Татарстан 30 января при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова во взаимодействии с МЧС России и Управлением МЧС России по РТ был отправлен гуманитарный груз. Организатором очередной отправки выступило республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

В Курскую область уехали три машины. В состав груза вошли 4,5 тыс. наборов с продуктами первой необходимости и средствами личной гигиены.

Сегодня, 1 февраля, данный груз доставлен по месту назначения. На разгрузке присутствовали исполняющий обязанности министра промышленности торговли и предпринимательства Курской области, заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований Курской области, исполняющий обязанности министра промышленности торговли и предпринимательства Курской области, заместитель Исполнительного директора Совета муниципальных образований Курской области, представитель регионального оператора по гуманитарной помощи и руководитель Совета муниципальных образований Курской области.

Представители Курской области выразили огромную благодарность за оказанную поддержку и передали большой привет жителям Республики Татарстан.