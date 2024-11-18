Татарстан дополнительно вовлечет 90 компаний в нацпроект «Производительность труда»

В 2025 году к национальному проекту «Производительность труда» в Татарстане с учетом федеральной программы планируют дополнительно привлечь 90 предприятий. Этого удалось добиться благодаря увеличению квоты для республики, заявил во время пресс-тура по предприятиям Набережных Челнов первый замглавы Минпромторга РТ Родион Карпов.

Он отметил, что Набережные Челны являются промышленным центром и лидером по реализации нацпроекта в регионе.

«А учитывая, что Татарстан лидирует в стране, то получается, что Набережные Челны — лидеры в России. Думаю, что такими темпами число участников из автограда приблизится к сотне. Это компании несырьевых отраслей экономики, которые подпадают под такие критерии, как выручка не менее 400 млн рублей и доля иностранного капитала не более 50%», — добавил спикер.

Карпов обратил внимание, что низкая производительность труда связана не только с дефицитом кадров, но и недостатком автоматизации и неэффективным выстраиванием процессов. Для решения этой проблемы в 2018 году Правительство РФ разработало соответствующий национальный проект.

За это время участниками проекта в Татарстане стали свыше 260 предприятий, обучение прошли порядка 5 тысяч сотрудников.

«Татарстан на протяжении всего периода реализации нацпроекта оставался в тройке передовых субъектов. По итогам 2023 года республика заняла второе место в рейтинге Минэкономразвития России. А наш региональный центр компетенций в сфере производительности труда в 2024 году лидирует среди всех центров компетенций страны», — сказал заместитель министра.

По словам директора ЦЭТ РТ Марата Ахмерова, региональная программа по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова продлится еще три года. Также для предприятий республики ки будет действовать еще одна мера поддержки. Она позволит охватить 45 компаний, не попавших под критерии национального проекта: малые предприятия с выручкой в 200-400 млн рублей и с выручкой от 400 млн рублей, деятельность которых связана с направлениями, с 2025 года не входящими в национальный проект. Ко второй категории относятся гостиницы, предприятия торговли, общепита и те, которые оказывают услуги в области добычи нефти.

«Квота небольшая на следующий год — 15 предприятий. Заявки будут приниматься с января 2025 года. Кроме того, мы заметили, что на предприятиях недостаточный уровень автоматизации. В региональной мере мы также предусмотрели данное направление — будем проводить технологический аудит компаний. Эта работа будет проводиться совместно с IT-интеграторами, — сказал Марат Ахмеров.

Пресс-тур стартовал с посещения ООО «Чоко Рай» (ГК «Акульчев»). Компания занимается производством кондитерских изделий и сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями. Она присоединилась к национальному проекту в мае текущего года. По словам управляющей ООО «Чоко Рай» Александры Акульчевой, «Производительность труда» помогла оптимизировать поток производства, сократить время протекания процессов и объем запасов на 11%. Выработка на одного сотрудника увеличилась на 11%.

«Например, на одной из линий выпуск изделий увеличился с 2,5 до 4 тонн», — привела пример она.

По словам сотрудников предприятия, рабочее пространство теперь удобно организовано. Благодаря этому, например, сократилось время, необходимое на замешивание теста.

Затем участники пресс-тура побывали на ООО «РариТЭК-технологии». Компания предоставляет все виды услуг от проектирования до комплексной поставки или строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «под ключ» на базе оборудования собственного производства, а также послепродажное обслуживание и обучение персонала.

С декабря 2023 года, когда предприятие присоединилось к проекту, время протекания процессов сократилось на 11%, запасы — на 23%, выработка на человека же, напротив, выросла на 11%.



Это позволило расширить производственные площади в четыре раза. В результате вместе одной единицы продукции здесь выпускается четыре. Также сократилось расстояние для транспортировки оборудования, проведено упорядочение многих процессов, перечислил результаты руководитель проекта, замдиректора компании Рустем Галиуллин.

Следующей точкой визита стало ООО «Тракресурс», которое занимается ремонтом и сервисным обслуживанием погрузчиков, дорожно-строительной техники и складского оборудования. Предприятие участвовало в национальном проекте с апреля по октябрь 2024 года. По итогам проведенной оптимизации процесса оказания сервисных услуг экономический эффект составил 10,8 млн рублей. Время протекания процессов снизилось сразу на 40%, запасы — на 33%, а выработка выросла на 30%.

Последним пунктом пресс-тура стало ООО «Тракресурс-регион». Компания занимается торговлей подъемно-транспортным машинами и оборудованием, в том числе под своим брендом.

Проект по повышению производительности труда был реализован в 2022-2023 годах. После оптимизации процесса продаж складской и вилочной техники экономический эффект составил 20,5 млн рублей:

— время протекания процессов снизилось на 41%;

— запасы сократились на 64%;

— выработка выросла на 12%.

Директор ООО «Тракресурс» Гамил Ахунов поблагодарил экспертов Регионального центра компетенций за отличную работу.