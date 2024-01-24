Татарстан дополнительно получит 233 млн рублей на подготовку выборов Президента РФ

Татарстан дополнительно получит более 233 млн рублей на подготовку и проведение выборов Президента России. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов на 35-м заседании ЦИК РТ.

«11 января ЦИК России выделила дополнительные средства на подготовку и проведение выборов Президента России всем субъектам, в том числе Татарстану – 233 млн 42 тыс. рублей на оплату труда членов участковых комиссий в рамках проекта "ИнформУИК"», – рассказал докладчик.

Он уточнил, что средства направят на проведение адресного информирования избирателей методом поквартирного обхода.

«Средства распределяются между территориальными избирательными комиссиями для дополнительной оплаты труда, вознаграждения членам участковых избирательных комиссий, участвующих в адресном информировании», – добавил Нефедов.

Так, член участковой комиссии, ответственный за координацию работы, получит 10,4 тыс. рублей, член участковой комиссии — 9 тыс. рублей. Предусмотрена также дополнительная выплата за активную работу в размере до 1,5 тыс. рублей.

«Таким образом, член участковой избирательной комиссии, ответственный за координацию работы на уровне УИК, получит не более 26 тыс. рублей. Член УИК, работающий по адресному информированию, — не более 22,5 тыс. рублей», – отметил спикер.

Система информирования «ИнформУИК» и одноименное мобильное приложение будут применяться в ходе информационной кампании в преддверии назначенных на 17 марта выборов Президента РФ.

Проект «ИнформУИК» направлен на персональное информирование избирателей о выборах.