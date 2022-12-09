Татарстан дополнительно получит 141,9 млн рублей на зарплату медиков в 2023 году

На зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году Татарстан получит дополнительно 141,9 млн рублей. Распоряжение Премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте Кабмина.

Всего на эти цели регионам будет направлено свыше 7,4 млрд рублей. Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медицинских работников — согласно нему в 2023 году в медучреждения придут работать ещё более 18 тыс. врачей и свыше 20 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

«Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования», — отмечается в пояснительной записке к документу.